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В понедельник, 23 января, в ряде домов Одессы снова не будет света
14:41 / 21.01.2017

ОДЕССА, 21 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 23 января, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 21 января, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Ильфа и Петрова, 11—19, 6—8/1; пр-т Ак. Глушко, 26; пр-т Марш. Жукова, 77, 77А; 17 линия, 46—50, 37—41Ж; школа №72, 80.

С 09:00 до 16:00 — по адресам: ул. Промышленная; Ленинградское шоссе; ул. Чапаева; ул. Новомосковская; 8-й км Ленинградского шоссе; с. Усатово: ул. Агрономическая, ООО «Ювиком», Мебельный дом «Арка», Автотранс СТР Пивдень, АП Силикат, Автопрестиж, Облагрооборудование, ООО ОРМЗ, Мерседес-центр, ф. Водограй, СПД Сорочинский, ДП Мегатранс, СП Автодом «Одесса», ЧП Жовтобрюх, Торговый дом «Квинт», Чапаева, 5, ПК Плазма.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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