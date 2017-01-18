В четверг, 19 января, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:42 / 18.01.2017

ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 19 января, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 18 января, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Проселочная, 1—19; 3-й — 5-й Первомайский пер.; Подъёмный пер.

С 09:00 до 16:00 — по адресам: Санаторий «Куяльник», з-д «Куяльник», ул. 1-я Лузановская; Николаевская дор., 279, 281, 283, 98, 100, 102, 104, 289 а, 291, 295, 59, 61, 63; ул. Лузановская, 84, 88, 92, 65 а, 66 а, 65, 67; ул. Сортировочная, 36 г, 40; ул. 1-я Сортировочная, 42, 42а; ул. Красная, 5—11.