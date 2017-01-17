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«Гидроизоляция Потёмкинской лестницы была проведена», — фирма-подрядчик
16:14 / 17.01.2017

ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Представитель НПЦ «Экострой» — фирмы-подрядчика, ведущей реставрацию Потёмкинской лестницы, заявил, что гидроизоляция лестницы уже выполнена, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом научный руководитель НПЦ «Экострой» Владимир Суханов сообщил сегодня, 17 января в ходе пресс-конференции, посвящённой ходу реставрации одесской достопримечательности.

Ранее одесские общественники подняли тревогу, заявив, что отсутствие гидроизоляции на Потёмкинской лестнице во время реставрационных работ привело к появлению глубокой трещины вдоль шести пролётов, которую продолжают вымывать воды от тающего снега. Фотографии расширившейся трещины были выложены в соцсетях и ряде СМИ.

Комментируя ситуацию, представитель компании-подрядчика сообщил, что полностью завершить гидроизоляцию объекта в тёплое время года помешали просьбы освободить лестницу от ограждений — «первоначально в связи с проведением кинофестиваля, затем вышиванкового фестиваля, потом ещё ряда массовых, в том числе, спортивных мероприятий в городе».

«Я понимаю, что туристы хотят фотографироваться на фоне лестницы, а не забора», — добавил В. Суханов.

Представитель подрядчика заверил, что с наступлением потепления, защитной плёнкой будет обнесена вся площадь реставрируемого объекта.

Кроме того, по его словам, боковые пролёты будут покрыты гранитом, а их тыльные площади — специальным покрытием, включающим в себя известь, а не цемент, «убивающий» камень-ракушечник.

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