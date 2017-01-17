Реставраторам пришлось срубить 8 деревьев, разрушавших корнями Потёмкинскую лестницу

15:49 / 17.01.2017

ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе реставрационных работ на Потёмкинской лестнице пришлось срубить 8 растущих рядом деревьев, которые корнями разрушали фундамент сооружения, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом сегодня, 17 января, сообщил на пресс-конференции научный руководитель НПЦ «Экострой», ведущей реставрацию памятника архитектуры, Владимир Суханов.

По его словам, мощная корневая система, по меньшей мере, восьми деревьев, растущих вдоль памятника архитектуры, почти полностью подорвала фундамент сооружения, в связи с чем деревья пришлось срубить.

Однако В. Суханов подчеркнул, что уже ставится вопрос о компенсации зелёных насаждений.

Основные работы по реставрации будут возобновлены только с наступлением весны, в тёплое время года.

Напомним, что работы были прекращены 29 декабря, после получения прогноза погоды о резком понижении температуры и снежных заносах.