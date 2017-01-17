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«Количество отравлений угарным газом в быту растёт», — представитель ОСМД
13:05 / 17.01.2017
ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Ассоциации (ОСМД) «Массив Нерубайский» Сергей Муранов заявил, что в последние месяцы в Одесском регионе возросло количество отравлений угарным газом в быту, что представители ОСМД связывают с ослабленным контролем со стороны служб эксплуатации внутридомового газового оборудования, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом глава ассоциации заявил сегодня, 17 января на пресс-конференции «Вентиляция в многоквартирном доме: особенности устройства и обслуживания».
По его словам, только за 3 последних месяца в трёх областях Украины от отравления угарным газом пострадало 48 человек. Семеро из них — в Одесском регионе.
«Представители нашей организации провели обход домов, входящих в наш кооператив. В результате мы обнаружили, что почти в 60% квартир установлены газовые приборы, приобретение и установка которых осуществлялись без всякого контроля газовыми службами. Вентиляционные каналы не проверяются, и все отходы газогорения выходят в парадные многоквартирных домов или, того хуже, в сами квартиры. Люди, похоже, не понимают, что это бомба замедленного действия!», — подчеркнул С. Муранов.
Увеличение количества пострадавших, по его мнению, связано, прежде всего, с ослабленным или отсутствующим контролем служб эксплуатации внутридомового газового оборудования.
Представители ОАО «Одессагаз», в свою очередь, опровергли приведенную статистику отравлений угарным газом в быту, отметив, что по данным случаям не было проведено достаточное количество подтверждающих экспертиз.
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Сергей Гриневецкий
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