«Количество отравлений угарным газом в быту растёт», — представитель ОСМД

13:05 / 17.01.2017

ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Ассоциации (ОСМД) «Массив Нерубайский» Сергей Муранов заявил, что в последние месяцы в Одесском регионе возросло количество отравлений угарным газом в быту, что представители ОСМД связывают с ослабленным контролем со стороны служб эксплуатации внутридомового газового оборудования, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом глава ассоциации заявил сегодня, 17 января на пресс-конференции «Вентиляция в многоквартирном доме: особенности устройства и обслуживания».

По его словам, только за 3 последних месяца в трёх областях Украины от отравления угарным газом пострадало 48 человек. Семеро из них — в Одесском регионе.

«Представители нашей организации провели обход домов, входящих в наш кооператив. В результате мы обнаружили, что почти в 60% квартир установлены газовые приборы, приобретение и установка которых осуществлялись без всякого контроля газовыми службами. Вентиляционные каналы не проверяются, и все отходы газогорения выходят в парадные многоквартирных домов или, того хуже, в сами квартиры. Люди, похоже, не понимают, что это бомба замедленного действия!», — подчеркнул С. Муранов.

Увеличение количества пострадавших, по его мнению, связано, прежде всего, с ослабленным или отсутствующим контролем служб эксплуатации внутридомового газового оборудования.

Представители ОАО «Одессагаз», в свою очередь, опровергли приведенную статистику отравлений угарным газом в быту, отметив, что по данным случаям не было проведено достаточное количество подтверждающих экспертиз.