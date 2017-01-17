ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




«Количество отравлений угарным газом в быту растёт», — представитель ОСМД
13:05 / 17.01.2017

ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Ассоциации (ОСМД) «Массив Нерубайский» Сергей Муранов заявил, что в последние месяцы в Одесском регионе возросло количество отравлений угарным газом в быту, что представители ОСМД связывают с ослабленным контролем со стороны служб эксплуатации внутридомового газового оборудования, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом глава ассоциации заявил сегодня, 17 января на пресс-конференции «Вентиляция в многоквартирном доме: особенности устройства и обслуживания».

По его словам, только за 3 последних месяца в трёх областях Украины от отравления угарным газом пострадало 48 человек. Семеро из них — в Одесском регионе.

«Представители нашей организации провели обход домов, входящих в наш кооператив. В результате мы обнаружили, что почти в 60% квартир установлены газовые приборы, приобретение и установка которых осуществлялись без всякого контроля газовыми службами. Вентиляционные каналы не проверяются, и все отходы газогорения выходят в парадные многоквартирных домов или, того хуже, в сами квартиры. Люди, похоже, не понимают, что это бомба замедленного действия!», — подчеркнул С. Муранов.

Увеличение количества пострадавших, по его мнению, связано, прежде всего, с ослабленным или отсутствующим контролем служб эксплуатации внутридомового газового оборудования.

Представители ОАО «Одессагаз», в свою очередь, опровергли приведенную статистику отравлений угарным газом в быту, отметив, что по данным случаям не было проведено достаточное количество подтверждающих экспертиз.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
16:14 17.01.2017
«Гидроизоляция Потёмкинской лестницы была проведена», — фирма-подрядчик
15:49 17.01.2017
Реставраторам пришлось срубить 8 деревьев, разрушавших корнями Потёмкинскую лестницу
15:41 17.01.2017
Одесские правоохранители со стрельбой задержали преступника, повторившего побег Котовского
15:03 17.01.2017
Потёмкинскую лестницу обещают отреставрировать в срок — к 31 мая
13:35 17.01.2017
Штормовое предупреждение в связи с усилением ветра объявлено на завтра по Одессе и области


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.226