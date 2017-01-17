|
русская версия | english version
|
|
Владельцы жилья теперь должны заключать договора на обслуживание газового оборудования
12:46 / 17.01.2017
ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Каждый владелец квартиры или дома теперь обязан самостоятельно заключить договор со службами эксплуатации внутридомового газового оборудования, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»
Об этом сегодня, 17 января, на пресс-конференции «Вентиляция в многоквартирном доме: особенности устройства и обслуживание» рассказал начальник службы эксплуатации внутридомового газового оборудования ОАО «Одессагаз» Николай Хмарный.
По его словам, со вступлением с 1 января 2017 года в Украине новых правил по обслуживанию и эксплуатации внутридомового газового оборудования, каждый владелец квартиры или дома должен самостоятельно заключать договор с соответствующей организацией.
Н. Хмарный отметил, что перед заключением такого договора собственник самостоятельно обязан определить исправность работы вентиляционного канала, а в случае каких-либо нарушений – немедленно обратиться в газовую службу.
Чиновник также напомнил, что при приобретении нового газового оборудования необходимо требовать его сертификацию со стороны газового контроля, что обычно делается на производстве. Если покупается газовое оборудование уже бывшее в употреблении — обязателен контроль непосредственно специалистов эксплуатационной организации.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
16:14 17.01.2017
15:49 17.01.2017
15:41 17.01.2017
15:03 17.01.2017
13:35 17.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.213
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»