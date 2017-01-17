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Владельцы жилья теперь должны заключать договора на обслуживание газового оборудования
12:46 / 17.01.2017

ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Каждый владелец квартиры или дома теперь обязан самостоятельно заключить договор со службами эксплуатации внутридомового газового оборудования, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом сегодня, 17 января, на пресс-конференции «Вентиляция в многоквартирном доме: особенности устройства и обслуживание» рассказал начальник службы эксплуатации внутридомового газового оборудования ОАО «Одессагаз» Николай Хмарный.

По его словам, со вступлением с 1 января 2017 года в Украине новых правил по обслуживанию и эксплуатации внутридомового газового оборудования, каждый владелец квартиры или дома должен самостоятельно заключать договор с соответствующей организацией.

Н. Хмарный отметил, что перед заключением такого договора собственник самостоятельно обязан определить исправность работы вентиляционного канала, а в случае каких-либо нарушений – немедленно обратиться в газовую службу.

Чиновник также напомнил, что при приобретении нового газового оборудования необходимо требовать его сертификацию со стороны газового контроля, что обычно делается на производстве. Если покупается газовое оборудование уже бывшее в употреблении — обязателен контроль непосредственно специалистов эксплуатационной организации.

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