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Во вторник, 17 января, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:50 / 16.01.2017
ОДЕССА, 16 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 17 января, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 16 января, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: 3-й — 5-й Первомайский пер.; Подъёмный пер.; ул. Лейт. Шмидта, 16—24, 25; ул. Пантелеймоновская, 15, 54—62; Итальянский б-р, 6, 8; ул. Пушкинская, 75—83; Слободка: ул. Островского; ул. Училищная; ул. Дальневосточная; ул. С. Хорошенко.
С 00:00 до 00:05 — по адресам: ул. Канатная, 100/4, 100/5, 95, 97.
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Сергей Гриневецкий
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