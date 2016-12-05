Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство В ряде домов на поселке Котовского завтра отключат воду 17:36 / 16.01.2017 ОДЕССА, 16 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ряде домов Одессы завтра, 17 января, на целый день отключат воду, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 16 января, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал». По информации пресс-службы, в связи с необходимостью выполнения работ по подключению магистрального водопровода Ду=200 мм к водоводу Ду=500 мм на ул. Академика Сахарова, 40/1, завтра, 17 января, с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям по следующим адресам: ул. Академика Сахарова, 1, 36—44; Академика Заболотного, 77; Высоцкого, 2—22, 21—25; с. Лески. Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. версия для печати