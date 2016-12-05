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В ряде домов на поселке Котовского завтра отключат воду
17:36 / 16.01.2017
ОДЕССА, 16 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ряде домов Одессы завтра, 17 января, на целый день отключат воду, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 16 января, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с необходимостью выполнения работ по подключению магистрального водопровода Ду=200 мм к водоводу Ду=500 мм на ул. Академика Сахарова, 40/1, завтра, 17 января, с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям по следующим адресам: ул. Академика Сахарова, 1, 36—44; Академика Заболотного, 77; Высоцкого, 2—22, 21—25; с. Лески.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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Сергей Гриневецкий
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