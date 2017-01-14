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В понедельник, 16 января, в ряде домов Одессы снова не будет света
14:48 / 14.01.2017

ОДЕССА, 14 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 16 января, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 14 января, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Моторная, 6, 8; ул. Приморская, 3—15/17; 1-й, 2-й Водопроводный пер.; ул. Водопроводная, 4—12, 13; пр-т Добровольского, 93, 87, 85, 89 (1, 2, 3); ул. Воронежская; 25—31 Линии; ул. Орловская; ул. Курская; ул. Тульская; 3-й Крымский пер.; Николаевский пер.; ул. Крымская, 5—27, 2—32; ул. Ростовская 5—17; пр. Добровольского, 24—50, 52; ул. Днепровская, 2—54, 23—51; ул. Донецкая, 1—23, 2—24; ул. Шестакова, 7—17; Балтская дор., 2, 8, 14—18, 6, 5, 15, 4; ул. Головатого, 161 б; ул. 1-я Пересыпская, 1—19; ул. 4-я Пересыпская, 3; ул. 5-я Пересыпская, 1—9; ул. 10-я Пересыпская, 13—19, ООО «Стюн», ООО «Лилия», ЧП «Сукиасян», ОО «Фарма».

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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