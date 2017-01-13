Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство Один из городских бюветов закрыт на ремонт до 17 января 09:11 / 13.01.2017 ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Бювет на улице 25-й Чапаевской дивизии закрыт на ремонт до 17 января, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, коммунальное предприятие «Сервисный центр» проводит ремонтные работы на бюветном комплексе, который расположен на ул. 25-й Чапаевской дивизии, — необходим ремонт электрооборудования бювета. Все работы планируется завершить до 17 января. Администрация КП «Сервисный центр» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. версия для печати