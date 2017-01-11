В четверг, 12 января, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:41 / 11.01.2017

ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 12 января, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 11 января, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Коблевская, 3—9, 2—8; ул. Новосельского, 15—17, 24—32; ул. Старопортофранковская, 25; ул. Пишоновская, 30—34, 39—45.

С 9:00 до 19:00 — по адресам: ул. Среднефонтанская, 29—51, 26—30а; пер. Среднефонтанский, 16/18, 4—12, 1—3; пер. Садовый, 5, 7; Бисквитный пер., 16.

С 9:00 до 16:00 — Детский центр «Чайка», Центр «Молодая гвардия»; частный сектор: Молодая гвардия; Южная дор., 2—64, 36; 1-я — 6-я Садовая; ул. Молодогвардейская, 1—59; ул. Малая садовая; ул. Большая садовая; ул. Л.Украинки, 25—29, 26—34, 3—23, 4—24; пер. Державина, 24—27, 3—23; ул. Кап. Кузнецова, 3—11, 4—14; 1-й Крымский пер.; Керченский пер.; ул. Кишиневская, 2, 4—16, 11; ул. Крымская, 34—62, 29—43; ул. Донецкая, 29—37, 26—38.