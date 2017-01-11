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«Инфоксводоканал» локализовал аварию на Варненской и откачал воду с проезжей части
16:20 / 11.01.2017
ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники «Инфоксводоканала» локализовали аварию водопровода на ул. Варненской, откачали воду с проезжей части и восстановили подачу воды основной части потребителей отключённых из-за прорыва улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщил заведующий сектором по связям со СМИ и общественностью филиала «Инфоксводоканал» Сергей Чабан.
По информации завсектором, по состоянию на 15:30 сотрудники «Инфоксводоканала» локализовали аварию, откачали воду с проезжей части и восстановили подачу воды потребителям.
Без воды ориентировочно до 18:00 останутся пять домов на ул. Варненская (№1—5).
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Сергей Гриневецкий
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