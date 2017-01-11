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«Инфоксводоканал» рассчитывает устранить прорыв водопровода на Варненской к 18 часам
13:31 / 11.01.2017
ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники «Инфоксводоканала» планируют завершить работы по устранению аварии на водопроводе на ул. Варненской к 18:00 сегодняшнего дня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщил сегодня, 11 января, заведующий сектором по связям со СМИ и общественностью филиала «Инфоксводоканал» Сергей Чабан.
По его словам, сегодня, 11 января, в филиал «Инфоксводоканал» поступила информация о течи воды по проезжей части на улице Варненская, 2/2. По указанному адресу незамедлительно выехала аварийная бригада для обследования места предположительного прорыва водопровода. В настоящее время сотрудники аварийной службы «Инфоксводоканала» перекрыли воду в указанном районе и приступили к работам по устранению аварии.
Без воды временно будут дома по улицам Варненская, Академика Филатова, Валентины Терешковой.
Завершить аварийные работы и восстановить водоснабжения планируется сегодня предположительно к 18:00.
Также филиал «Инфоксводоканал» обращается к жителям города Одессы и представителям СМИ с просьбой при обнаружении аварийных ситуаций незамедлительно обращаться в колл-центр предприятия по телефонам 705-55-05, 068-905-55-05, 093-17-00-155.
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Сергей Гриневецкий
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