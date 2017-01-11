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82 единицы спецтехники КП «Городские дороги» работает сегодня на расчистке дорог города
10:16 / 11.01.2017
ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 82 единицы спецтехники коммунального предприятия «Городские дороги» работает сегодня на расчистке дорог города, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, в связи со сложными погодно-климатическими условиями и продолжающимся снегопадом коммунальные и аварийные службы Одессы работают в круглосуточном режиме.
Коммунальное предприятие «Городские дороги» проводит очистку магистральных дорог от выпавшего снега и посыпку их песчано-солевой смесью. Задействована вся спецтехника предприятия — 82 единицы.
Кроме того, расчистка трамвайных путей проводится специализированными снегоуборочными вагонами коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс».
Работу коммунальных служб по очистке улиц от последствий непогоды значительно затрудняет автотранспорт, оставленный на проезжей части дорог и вдоль трамвайного полотна.
Одесская мэрия обращается к водителям с настоятельной просьбой не оставлять на проезжей части свои автомобили, поскольку все транспортные средства, оставленные на проезжей части и трамвайных путях, значительно осложняют работу спецтехники и проведение необходимых работ.
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Сергей Гриневецкий
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