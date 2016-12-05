В среду, 11 января, в ряде домов Одессы снова не будет света

16:28 / 10.01.2017

ОДЕССА, 10 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 11 января, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 10 января, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Моторная, 6, 8; Днепропетровская дор., 60, 62, 64, 66, 68/5/6, 68, 70, 70/1, 72, 72/1, 74, 74/1, 76, 78, 84/1, 86/1, 80, 82, 88, 84, 90; ул. Заболотного, 55; ул. Гер. Сталинграда, 28, 30, 32, 34, 14, 16, 18, 20; частный сектор: 1-я – 11-я Линии; ул. Кап. Кузнецова, 15—53, 16—66, 90; ул. Л. Украинки, 29—39; ул. Ростовская, 4, 5, 6, 7, 8, 2; Южная дор., 71, 77, 85, 87; ул. Марсельская, 31, 23, 25, 27, 29; пр. Добровольского, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 80/1; ул. Керченская, 110, 118, 115—119; ЦТП №33, 58, 26, 52, 41, 29.

С 9:00 до 16:00 — по адресам: Николаевская дор., 168, 257, 259, 265; пер. Векслера; ул. Лузановская, 60а, 60; Центр «Молодая гвардия», Детский центр «Чайка».