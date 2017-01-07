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Погода




Более сотни машин спецтехники расчищали ночью одесские дороги
13:21 / 07.01.2017

ОДЕССА, 07 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ночью улицы города расчищали более 100 машин спецтехники, так что по состоянию на утро 7 января на всех дорогах Одессы обеспечена хорошая проезжаемость, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, сегодня, 7 января, коммунальные службы Одессы продолжают работы по ликвидации последствий непогоды, обрушившейся на город 6 января.

На данный момент в Одессе продолжает действовать штормовое предупреждение.

В ночь с 6 на 7 января на дорогах города в работах по расчистке снежных заносов было задействовано 82 единицы спецтехники коммунального предприятия «Городские дороги», а также 20 единиц привлеченной спецтехники. В результате выполненных работ на всех дорогах Одессы обеспечена хорошая проезжаемость.

По состоянию на 12 часов дня на улицах города продолжают работать 40 единиц снегоуборочной техники КП «Городские дороги» и около 200 сотрудников предприятия. На данный момент использовано 1 тыс.928 тонн песчано-солевой смеси.

Кроме того, продолжают работы по ликвидации снежных заносов сотрудники КП «ЖКС», которые выполняют работы по очистке тротуаров, пешеходных переходов и остановочных комплексов от снега и посыпке песчано-солевой смесью. Всего в работах задействовано 2 тыс. 819 сотрудников ЖКС.

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