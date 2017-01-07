28 населённых пунктов остаются обесточенными из-за непогоды в Одесской области

11:39 / 07.01.2017

ОДЕССА, 07 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на утро 7 января в Одесской области из-за сильного ветра и снегопада оставались обесточенными 28 населённых пунктов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 января, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области со ссылкой на данные «Одессаобэнерго».

Так, на сегодняшнее утро без электричества оставались 28 населённых пунктов в Болградском, Измаильском, Килийском, Ренийском, Саратском, Татарбунарском, Ширяевском, Белгород-Днестровском, Беляевском, Лиманском районах.

Ликвидация последствий непогоды продолжается.