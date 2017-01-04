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Въезд большегрузного транспорта на территорию Одессы с 6 января будет ограничен
16:28 / 04.01.2017

ОДЕССА, 04 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский заявил, что в связи с ожидаемым сильным снегопадом, с 6 января будет ограничен въезд большегрузного транспорта на территорию Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом первый вице-мэр заявил сегодня, 4 января, в ходе брифинга.

А. Орловский сообщил, что в связи с прогнозируемым снегопадом 6 января будет ограничен въезд большегрузного транспорта на территорию города Одессы.

Одесская мэрия также обращается к жителям города с просьбой без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы города.

Для обеспечения беспрепятственного проезда коммунального транспорта, задействованного в ликвидации снежных заносов, одесситов просят не оставлять личный транспорт на трамвайных путях, магистральных улицах и остановках общественного транспорта.

Департамент муниципальной безопасности, в свою очередь, напоминает руководителям предприятий о необходимости проводить уборку прилегающей территории от снега во избежание наледи и гололёда.

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