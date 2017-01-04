|
русская версия | english version
|
|
Въезд большегрузного транспорта на территорию Одессы с 6 января будет ограничен
16:28 / 04.01.2017
ОДЕССА, 04 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский заявил, что в связи с ожидаемым сильным снегопадом, с 6 января будет ограничен въезд большегрузного транспорта на территорию Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом первый вице-мэр заявил сегодня, 4 января, в ходе брифинга.
А. Орловский сообщил, что в связи с прогнозируемым снегопадом 6 января будет ограничен въезд большегрузного транспорта на территорию города Одессы.
Одесская мэрия также обращается к жителям города с просьбой без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы города.
Для обеспечения беспрепятственного проезда коммунального транспорта, задействованного в ликвидации снежных заносов, одесситов просят не оставлять личный транспорт на трамвайных путях, магистральных улицах и остановках общественного транспорта.
Департамент муниципальной безопасности, в свою очередь, напоминает руководителям предприятий о необходимости проводить уборку прилегающей территории от снега во избежание наледи и гололёда.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
16:04 04.01.2017
15:40 04.01.2017
14:41 04.01.2017
14:08 04.01.2017
13:59 04.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»