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500 тысяч квадратных метров дорог отремонтировано в прошлом году в Одессе
13:18 / 04.01.2017
ОДЕССА, 04 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе в 2016 году отремонтировано более 500 тыс. кв. метров дорог, а также около 100 тыс. кв. м тротуаров, внутриквартальных проездов и придомовых территорий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в 2016 году Управлением дорожного хозяйства Одесского городского совета выполнены работы по капитальному ремонту 236,5 тыс. кв. м проезжей части городских улиц, чуть менее 100 тыс. кв. м тротуаров, внутриквартальных проездов и придомовых территорий.
Проводился в 2016 году также текущий ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства коммунальной собственности и общего пользования, расположенных в Одессе. Общая площадь такого ремонта составила 289,6 тыс. кв. м.
Работы по капитальному ремонту ряда объектов улично-дорожной сети, которые были начаты городским управлением дорожного хозяйства, будут завершены в 2017 году. В частности, это капитальный ремонт (реабилитация) путепровода по ул. Бунина (мост Коцебу), капремонт Тираспольской площади и улицы Преображенской, капитальный ремонт Киевского (бывшего Ленинградского) шоссе с перекрестком улиц Грушевского, Химической, Хуторской и т.д.
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Сергей Гриневецкий
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