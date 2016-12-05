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Ремонт участка дороги «Тарутино — Арциз — Татарбунары» завершат до конца недели
11:12 / 29.12.2016
ОДЕССА, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ремонт 14-километрового участка дороги государственного значения Т-16-27 «Тарутино — Арциз — Татарбунары» планируют завершить до конца недели, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 декабря, в пресс-службе Одесского областного совета.
Как отметили в пресс-службе, автодорога «Тарутино — Арциз — Татарбунары» имеет особое значение для транспортного сообщения области. Более 14 км трассы находилось в неудовлетворительном техническом состоянии и требовало ремонта долгие годы. На проезжей части наблюдается колейность, выжимы, разрушения кромки проезжей части, значительные ямы. А здесь каждый день проезжают десятки машин и рейсовые автобусы. Из областного бюджета на текущий ремонт было выделено 4 млн. гривен.
Ремонт дороги начат, уже отремонтировано 10 км. Бригада работников подрядной организации из 15 человек работает круглосуточно и планирует завершить работы до конца недели.
Депутаты областного совета Александр Кащи и Иван Кюссе лично проконтролировали ход ремонтных работ и убедились в их качестве.
«Ремонт дорог — это хороший пример сотрудничества областной, местной власти и депутатов всех уровней в плане создания условий для комфортного проживания общины. Это реальный шаг в решении наиболее актуальных проблем сельских жителей. С качественными дорогами в наш регион будут привлечены новые инвестиции», — отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.
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Сергей Гриневецкий
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