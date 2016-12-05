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В четверг, 29 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:55 / 28.12.2016
ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 29 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 28 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Базарная, 64—70, 39—45; ул. Б. Арнаутская, 34; ул. Пушкинская, 44—58, 59.
С 10:00 до 17:00 — по адресам с. Усатово: ул. Ленина, Гагарина, И. Франко, Довженко, Водопьянова, 2-я, 3-я Водопьянова, Зеленая, Тепличная, пер. Мирный, Б. Хмельницкого, Мичурина, Советский пер., Ясная, Уютная, Радостная, Абрикосовая, Веселая, Николаевская, Казацкая, Военный пер., Ломаная, Садовая, Чапаева, Больничная, Рыбацкий пер., Вернидуба, пер. Матросова, пер. Нагорный, пер. Ломаный, Октябрьская, Комсомольская, ул. Больничная, 3—15, 4—44; ул. Садовая, 1—37, 4—30; ул. Чапаева, 3—29, 2—10; пер. Рыбаченко.
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Сергей Гриневецкий
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