Запуск артезианки в селе Александровка Болградского района обещают совершить до Нового года

10:38 / 28.12.2016

ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В селе Александровка Болградского района находится на завершающем этапе бурение эксплуатационной скважины и прокладка трубопровода для питьевого водоснабжения населения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе облсовета.

Как отметили в пресс-службе, жители села Александровка использовали воду из колодцев, уровень которой за последние годы значительно снизился. Население села составляет более 2 тысяч жителей, из которых около двух третей составляют люди пожилого возраста и дети. Большинство населения занимается хозяйственной деятельностью.

Работы по бурению скважины глубиной 250 метров начались в октябре текущего года. На месте круглосуточно работали две бригады подрядных организаций и специализированная техника — бригада бурильщиков и бригада, которая прокладывала 4 километра водопровода в каждый дом.

«Из областного бюджета на эти цели было выделено 1,5 миллиона гривен согласно региональной программе «Питьевая вода Одесской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года»», — рассказал председатель областного совета Анатолий Урбанский

Председатель сельсовета выразил уверенность, что к Новогодним праздникам строительные работы будут завершены, и чистая, качественная вода будет в каждом доме.