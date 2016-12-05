В среду, 28 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:36 / 27.12.2016

ОДЕССА, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 28 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 27 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Болгарская, 38; ул. Прохоровская, 51—63, 40—46; ул. Запорожская, 9—19, 8—18; ул. Б. Хмельницкого, 23—35, 52—66.