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Завершается капитальный ремонт центральной улицы в Килие
13:02 / 27.12.2016

ОДЕССА, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Капитальные ремонтные работы на центральной улице Мира в городе Килия находятся на завершающей стадии — до конца недели здесь планируется завершить все дорожные работы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 декабря, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, капитальные ремонтные работы на улице Мира, общая протяжённость которой — 2 километра, находятся на завершающем этапе. Из областного бюджета на эти цели было выделено 6 млн. грн.

Согласно проекту, первый этап реконструкции центральной улицы предусматривал строительство водопровода и новой магистрали, установку новых современных труб и восстановление работы водопровода, капитальный ремонт которого не проводился с 60-х годов прошлого века.

Второй этап реконструкции предусматривал устройство нового асфальтового покрытия на улице Мира от улицы Портовой до улицы Торговой. Работы будут проводиться только после установления нового водопровода.

В третий этап проекта входит благоустройство территории города — устройство скамеек и высадка новых деревьев и газонов, выкладка тротуаров, установка дорожных разметок и знаков, таблиц с названиями улиц. Для людей с ограниченными возможностями будут сделаны спуски с бордюров для удобного передвижения по улице, что позволит людям с инвалидностью участвовать в жизни общества.

Уже установлены водопровод и бордюры, уложен первый выравнивающий слой асфальтового покрытия. Впереди еще второй — финишный. Остальные работы по благоустройству будут проведены весной.

До конца текущей недели подрядная организация планирует завершить все дорожные работы.

«Ремонт улицы Мира в Килие — один из ключевых проектов социального развития при выполнении бюджета области на 2016 год», — подчеркнул председатель областного совета Анатолий Урбанский.

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