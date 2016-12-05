Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе

09:36 / 27.12.2016

ОДЕССА, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 27 декабря, в Одессе продолжатся работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ на следующих улицах: в Приморском районе — ул. Бунина (мост Коцебу), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой), пл. Тираспольская, ул. Канатная, 81, 81/1—6; в Малиновском районе — Адмиральский проспект, 28—42 (тротуар), Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе, ул. И. Рабина, 14а, 9/1; в Киевском районе — ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского), ул. Долгая, ул. Ак. Вавилова (на участке от ул. Ак. Вильямса до ул. Ак. Вавилова, 42), Люстдорфская дорога, 125/1, 142 б/1, 121/2; в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.