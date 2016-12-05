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Погода




Во вторник, 27 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:49 / 26.12.2016

ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 27 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 26 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: Ленинградское шоссе, ул. Новомосковская, пер. Чапаева.

С 23:00 до 5 утра следующего дня — по адресам: ОТТУ Т–7, ОТТУ Т–35 к. 2, ООО «Промтехкомплекс», Болгарская, 55; ООО ТПК Зенит, Лазарева, 59; Колбасная фабрика, Лазарева, 73; Рельсовый цех Канатного завода; Цех кондитерской фабрики, Старосенная пл.; Хлебзавод №2, Прохоровская, 47; СКБ «Молния», Прохоровская, 45; Одесский областной центр занятости, Лазарева, 10; З-д Ликероводочный; Старосенная пл., 4; Укртехнопроект, Волжский пер., 3; Консервный комбинат, Водопроводная 22; ул. Болгарская, 1—17, 23—85, 2—90; ул. Ген. Цветаева, 1, 2—34; пер. Высокий; ул. Лазарева, 1—63, 2—70; ул. Запорожская, 9—15, 19, 23, 8—32; 1-й — 3-й Бассейный пер.; 1-й, 2-й Водопроводный пер.; ул. Водопроводная, 2—12, 3—11; Ватманский пер.; Старосенной пер., 3—17, 33; Вознесенский пер., 3—23, 2—24; Елисаветградский пер.; Волжский пер.; ул. Мечникова, 55—59, 61, 124—130, 136; ул. Б. Хмельницкого, 52—66, 23—35; ул. Прохоровская, 51—61, 40—46; ул. Мясоедовская, 40—44, 47; ул. Ватутина, 36; Алексеевская пл., 1—9, 19, 23; ул. Мельницкая, 1—3, 2; ул. Степовая, 27—31, 42—56; ул. Среднефонтанская, 4—14; пер. Чехова, 22; ул. Транспортная, 3, 3а, 3/5.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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