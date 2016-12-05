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В понедельник, 26 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света
14:46 / 24.12.2016
ОДЕССА, 24 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 26 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 24 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Базарная 5—17, 16—28; ул. Ядова, 4а.
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Сергей Гриневецкий
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