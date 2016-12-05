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Погода




26-27 декабря в ряде домов Одессы и пригорода будет прекращена подача воды
14:19 / 24.12.2016

ОДЕССА, 24 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 26-27 декабря в ряде домов Одессы и пригорода будет прекращена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 декабря, в филиале «Инфоксводоканал».

По информации филиала, в связи с необходимостью выполнения работ по врезке ЗК Ду=300 мм и подключению магистрального водопровода Ду=300 мм к водоводу Ду=1200 мм по адресу: ул. Европейская, 1, с 17:00 понедельника, 26 декабря, до 22:00 вторника, 27 декабря, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Полевая, Молодежная, Урожайная, Солнечная, 2-й Аэропортовский переулок, а также в ЖК «Седьмое Небо», ТЦ «Эпицентр», ТЦ «Метро», ТЦ «6-й элемент».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
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