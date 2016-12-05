|
русская версия | english version
|
|
26-27 декабря в ряде домов Одессы и пригорода будет прекращена подача воды
14:19 / 24.12.2016
ОДЕССА, 24 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 26-27 декабря в ряде домов Одессы и пригорода будет прекращена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 декабря, в филиале «Инфоксводоканал».
По информации филиала, в связи с необходимостью выполнения работ по врезке ЗК Ду=300 мм и подключению магистрального водопровода Ду=300 мм к водоводу Ду=1200 мм по адресу: ул. Европейская, 1, с 17:00 понедельника, 26 декабря, до 22:00 вторника, 27 декабря, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Полевая, Молодежная, Урожайная, Солнечная, 2-й Аэропортовский переулок, а также в ЖК «Седьмое Небо», ТЦ «Эпицентр», ТЦ «Метро», ТЦ «6-й элемент».
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
14:46 24.12.2016
12:39 24.12.2016
12:06 24.12.2016
11:24 24.12.2016
10:54 24.12.2016
|© 2005—2016 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2016 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»