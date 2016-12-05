В субботу, 24 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:39 / 23.12.2016

ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В субботу, 24 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 23 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Черноморском РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 08:00 до 14:00 света не будет по адресам: пос. Мизикевича, ж/м Ульяновка, ж/м «Ч. Хутор», с/о «Виноградарь», с/к «Есения», с/к «9 массив», с/к «Хуторок», Крематорий, Таировское кладбище, ГРС-3, АГК «Школьный», СПД «Васка», СТО «Маршал», г/к «Ветеран», СТО«Дилижансмоторс», ПСТ «Сталь», ООО «Гранит», «Флорай», кафе-бар, Конно-спортивный клуб «Эскадрон», АЗС «Лукойл», ООО «Бальга-ЛТД», ООО «Эногруп», ЧП Буданцова (склад), Столярный цех, ООО «Гранд Дюк», Торгово-бытовой комплекс, офисный центр ООО «ЮТК», СТО, ООО «Южное», Автотранспортная лаборатория, магазин ЧП «Виноград-Агра-Кубей».