ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
человека из Администрации Президента
другой вариант
 
Погода




В ряде домов на Таирова сегодня отключат воду
09:19 / 23.12.2016

ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Филиал «Инфоксводоканал» сообщает, что в связи с выполнением аварийных работ сегодня в ряде домов жилмассива Таирова сегодня будет отключена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 декабря, в пресс-службе «Инфоксводоканала».

По информации пресс-службы, «в связи с необходимостью выполнения внеплановых аварийных работ по устранению течи водовода Ду=600 мм на ул.Академика Королева, 20, сегодня, 23 декабря, с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих кварталов города, ограниченных улицами: Маршала Жукова — 25-й Чапаевской дивизии — Академика Королева — Левитана; Академика Королева — Люстдорфская дорога — Левитана; Маршала Жукова — Левитана — Академика Королева — Академика Глушко; Левитана — Люстдорфская дорога — Академика Глушко; Ильфа и Петрова — Академика Вильямса — Маршала Жукова — Академика Глушко; микрорайон «Вузовский»».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
11:56 23.12.2016
Облсовет принял за основу проект переноса Областного центра социально небезопасных болезней за черту города
11:41 23.12.2016
Глава облсовета отчитался о своей деятельности за год
10:35 23.12.2016
292 уголовных производства зарегистрировали с начала года следователи ГФС области
10:29 23.12.2016
Открылась сессия Одесского областного совета
17:36 22.12.2016
В пятницу, 23 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света


© 2005—2016 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2016 S&A design team / 0.212