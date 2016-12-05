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В ряде домов на Таирова сегодня отключат воду
09:19 / 23.12.2016
ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Филиал «Инфоксводоканал» сообщает, что в связи с выполнением аварийных работ сегодня в ряде домов жилмассива Таирова сегодня будет отключена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 декабря, в пресс-службе «Инфоксводоканала».
По информации пресс-службы, «в связи с необходимостью выполнения внеплановых аварийных работ по устранению течи водовода Ду=600 мм на ул.Академика Королева, 20, сегодня, 23 декабря, с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих кварталов города, ограниченных улицами: Маршала Жукова — 25-й Чапаевской дивизии — Академика Королева — Левитана; Академика Королева — Люстдорфская дорога — Левитана; Маршала Жукова — Левитана — Академика Королева — Академика Глушко; Левитана — Люстдорфская дорога — Академика Глушко; Ильфа и Петрова — Академика Вильямса — Маршала Жукова — Академика Глушко; микрорайон «Вузовский»».
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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Сергей Гриневецкий
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