В пятницу, 23 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:36 / 22.12.2016

ОДЕССА, 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 23 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 22 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Базарная, 5—17, 16—28.

С 09:00 до 16:00 — 1-й Водопроводный пер., 4—12, 3—13; ул. Водопроводная, 10.