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В пятницу, 23 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:36 / 22.12.2016
ОДЕССА, 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 23 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 22 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Базарная, 5—17, 16—28.
С 09:00 до 16:00 — 1-й Водопроводный пер., 4—12, 3—13; ул. Водопроводная, 10.
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Сергей Гриневецкий
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