«Инфоксводоканал» поощрит своих добросовестных абонентов

14:26 / 22.12.2016

ОДЕССА, 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Филиал «Инфоксводоканал» намерен поощрить своих самых добросовестных абонентов и объявляет проведение акции «В Новый год — без долгов», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 декабря, в пресс-службе «Инфоксводоканала».

В пресс-службе отметили, что 2016 год принёс одесситам множество хороших новостей и нововведений. Так, филиал «Инфоксводоканал» перевел все свои насосные станции на новую технологию обеззараживания воды безопасным гипохлоритом натрия вместо жидкого хлора. Кроме того, началась масштабная модернизация водоочистной станции «Днестр». Водоканал провел ряд мероприятий по установке энергосберегающего оборудования для уменьшения энергозатрат на очистку и поставку воды одесситам.

Однако основная проблема, которая беспокоит предприятие, — возрастающие долги одесситов за воду. В декабре их накопилось уже порядка 124 миллионов гривен. Кроме этого, половина одесситов не платят вовремя (до 20 числа), как предусмотрено договором. Это не всегда позволяет водоканалу своевременно рассчитываться по своим обязательствам и проводить дальнейшую модернизацию.

В связи с этим, водоканал призывает всех абонентов в декабре погасить долги за воду, и намерен, в свою очередь, поощрить своих самых добросовестных абонентов. С этой целью филиал «Инфоксводоканал» оглашает проведение акции «В Новый год — без долгов», которая проводится совместно с партнером — информационным агентством «Центр медиа». Планируется поощрить порядка полутысячи абонентов, которые успеют до конца 2016 года погасить долги за потребленную воду. Кроме них в розыгрыше автоматически будут участвовать те абоненты, которые на протяжении года оплачивали счета вовремя — не позднее 20 числа.

Победители получат бесплатную подписку на газету «Одесская жизнь».

В свою очередь, редактор газеты «Одесская жизнь» Сергей Соколов подчеркнул социальную значимость проводимой акции и отметил, что «Инфоксводоканал» — «одна из тех коммунальных структур, которая работает системно со своими потребителями и абонентами. И единственное предприятие, которое решило поощрить добросовестных плательщиков».

Итоги акции будут подведены в январе, результаты будут опубликованы на сайтах «Инфоксводоканала» и «Одесской жизни».