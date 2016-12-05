В четверг, 22 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:56 / 21.12.2016

ОДЕССА, 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 22 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 21 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам в пос. Большевик: 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й переулки 8 Марта; спуск 8-го марта; ул. Главная 3, 5, 5а, 7, 7а, 9—18 все; ул. 8 Марта, 23а.

С 00:00 до 05:00 — ул. Канатная, 100/4, 100/5, 95, 97.