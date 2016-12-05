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В четверг, 22 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:56 / 21.12.2016
ОДЕССА, 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 22 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 21 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам в пос. Большевик: 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й переулки 8 Марта; спуск 8-го марта; ул. Главная 3, 5, 5а, 7, 7а, 9—18 все; ул. 8 Марта, 23а.
С 00:00 до 05:00 — ул. Канатная, 100/4, 100/5, 95, 97.
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Сергей Гриневецкий
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