«Доступ в Центр обслуживая граждан в Одессе закрыт в связи с инвентаризацией», — «Платинум банк»

17:04 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пресс-служба «Платинум банка» назвала реальную причину приостановки доступа сотрудников и посетителей в Центр обслуживая граждан, который арендует помещение у финучреждения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщалось, сегодня, 13 января, сотрудники Центра обслуживания граждан на проспекте Шевченко не смогли попасть на рабочие места. Организация находится в здании «Платинум банка» на правах аренды. Руководитель ЦОГа Артур Амиров поспешил обвинить владельцев помещений в саботаже работы центра и попытке его дискредитировать.

В пресс-службе банка обвинения опровергли и назвала реальную причину приостановки доступа в центр обслуживая граждан.

«В здании, которое принадлежит ПАО «ПтБ», по адресу просп. Шевченко, 4а, проводится плановая инвентаризация наличия основных средств и нематериальных активов. Для ее осуществления вход в помещение временно закрыт. Как только инвентаризационные работы будут выполнены, доступ в арендуемые предприятиями офисы здания станет снова возможен. Приносим извинения за временные неудобства и просим исключить использование сложившейся ситуации в политических целях», — говорится в сообщении «Платинум банка».