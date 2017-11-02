17:07 / 22.11.2017

ОДЕССА, 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Профсоюз работников ООО «Промтоварный рынок» вошел в областной Координационный совет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 22 ноября, в пресс-службе рынка.

Как отметили в пресс-службе, глава Профсоюза работников ООО «Промтоварный рынок» Виктор Кудлай вошел в состав недавно созданного Координационного совета по вопросам содействия развитию гражданского общества при председателе Одесской облгосадминистрации.

В Координационный совет вошли представители общественности, лидеры различных организаций, объединений, фондов, которые напрямую работают в политической, экономической и культурной сферах региона.

Основная цель общественного Совета — создание благоприятных условий для развития Одесской области институтов гражданского общества, налаживания эффективного диалога и взаимодействия общественности с органами государственной власти и местного самоуправления, участие в разработке профильной региональной целевой программы.

В пресс-службе напомнили, что формально Профсоюз работников ООО «Промтоварный рынок» был создан в 2013 году и сейчас насчитывает свыше полутора тысяч человек. Однако на протяжении практически четверти века инициативная группа предпринимателей, которая стояла у истоков создания Профсоюза, активно участвует в общественной жизни рынка в частности, и в развитии малого и среднего бизнеса в Украине в целом.

«Еще с 90-х годов предприниматели «7 километра» активно отстаивали интересы малого и среднего бизнеса на всеукраинских акциях протеста в Киеве, боролись с «азаровщиной», участвовали в разработке серии важных законопроектов (о рыночном сборе, внутренней торговле и т.д.), принимали участие в рабочих группах при Госкомпредпринимательства, Координационном совете при Кабинете Министров Украины по развитию малого и среднего бизнеса, в составе рабочих групп различных комитетов Верховной Рады Украины. Также предприниматели участвовали в налоговом майдане 2010 года, когда благодаря активной и конструктивной позиции, удалось отстоять упрощенную систему налогообложения.

Сейчас Профсоюз работников ООО «Промтоварный рынок», помимо повседневной работы по защите интересов своих участников, стремится использовать любую возможность для создания благоприятной бизнес-атмосферы для малого и среднего бизнеса и на рынке, и в Украине», — отметили в пресс-службе рынка.