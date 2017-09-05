Французская компания «Ашан» планирует инвестировать в Одесскую область около 50 миллионов долларов

12:21 / 07.10.2017

ОДЕССА, 07 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Французская компания «Ашан» планирует развитие своей сети гипермаркетов на территории Одесской области — на первом этапе инвестиции корпорации составят около 50 миллионов долларов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 7 октября, в пресс-службе Одесской ОГА.

По информации пресс-службы, 5 октября председатель облгосадминистрации, Максим Степанов встретился с представителями французской компании «Ашан». Стороны обсудили условия развития сети гипермаркетов на территории Одесской области. Так, в скором времени планируется открытие нового торгового центра европейского образца.

«Этот проект мы обсуждали весной с госпожой послом Французской Республики в Украине. Привлечение инвестиций имеет важное значение для развития экономики региона. То, что связано с трудоустройством населения, я буду поддерживать лично», — отметил глава ОГА.

Реализация проекта предполагает создание порядка тысячи рабочих мест в регионе, а инвестиции корпорации на первом этапе составят около 50 млн. долл.

«Мы готовы вместе с областной государственной администрацией прилагать усилия к развитию потребительского рынка и инфраструктуры Одесской области. В работе мы предпочитаем сотрудничество с украинскими производителями и поставщиками. На сегодня, компания «Ашан Украина» уже предоставила рабочие места многим сотрудникам, которые прошли предварительное обучение», — отметил генеральный директор «Ашан Украина» Жерар Галле.