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Второй инвестиционный бизнес-форум «Oдесса 5T» пройдет 6-7 октября
17:53 / 04.10.2017

ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 6-7 октября в Одессе состоится II Международный инвестиционный бизнес-форум «Oдесса 5T», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, 6-7 октября в Одессе состоится II инвестиционный бизнес-форум «Одесса 5T» — инвестиционный бренд города, основанный на главных приоритетах развития: транспорт, торговля, туризм, технологии и траст (цифровая экономика, финансы и банковская сфера, социально значимые проекты).

Бизнес-форум проводится с целью обмена опытом с ключевыми игроками инвестиционного рынка, привлечения частных и муниципальных инвестиций, наращивания инновационного и технологического потенциала города, развития бизнеса и городской инфраструктуры.

В рамках двухдневной программы форума выступят: заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук, городской голова Геннадий Труханов, заместитель городского головы Павел Вугельман, президент ОМКФ Виктория Тигипко, управляющий партнер инновационного центра-города UNIT.City.Kiev Максим Бахматов, президент Национальной туристической организации Украины, советник первого вице-премьер-министра Украины Иван Липтуга, украинские и зарубежные бизнесмены, представители административно-управленческого аппарата.

В рамках первого дня форума состоится презентация новых муниципальных инвестиционных проектов, подписание меморандумов о намерениях с потенциальными инвесторами, а также будет представлена зона Odessa 5T Expo (выставка товаров и услуг «Made in Odessa»). В ходе работы форума состоится церемония награждения лучших инвесторов Одессы по направлениям 5Т — Odessa 5T Awards.

Второй день форума посвящен панельным дискуссиям и будут охватывать темы: туризм, технологии и транспорт, торговля и траст.

Организаторы мероприятия — департамент экономического развития Одесского городского совета, инвестиционное агентство «Одесса 5Т» (на базе КП «АПРО»), ассоциация «Туризм Одессы», Odessa MICE Аgency. Форум пройдет при поддержке Министерства экономического развития и торговли Украины.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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