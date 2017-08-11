Более 6 тысяч предприятий Одесского региона выплачивают сотрудникам зарплату ниже 3200 гривен

12:22 / 28.08.2017

ОДЕССА, 28 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным ГУ Гоструда в Одесской области, на многих предприятиях региона официальная зарплата ниже минимальной, установленной Кабмином, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом и. о. начальника Главного управления Гоструда в Одесской области Григорий Слепкань рассказал сегодня, 28 августа, на расширенном аппаратном совещании в ОГА.

Так, по его данным, на 6 тыс. 118 предприятиях Одесского региона официально оформленные работники получают зарплату менее 3 тыс. 200 грн., т. е. ниже минимальной.

Как пояснил Г. Слепкань, «люди пишут заявления о переводе их на неполный рабочий день или сокращённый недельный график, чем сокращают официальные выплаты. При этом, на самом деле они могут работать и полный день, и даже круглосуточно, с целью заработка».

«Мы мониторим такую ситуацию, но реально было оштрафовано за полугодие только 2 предприятия. Правда, сумма штрафов велика — более 300 тыс. грн., за подобное нарушение», — заявил он.

По словам чиновника, за всё время проверок было выявлено только 58 сотрудников, чей реальный рабочий график не соответствовал получаемой официально зарплате. А с начала года на предприятиях «наблюдался провал в официальном оформлении». И только большие штрафы «заставили» брать людей на работу официально.