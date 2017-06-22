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Одесская область запустила программу в поддержку малого и среднего бизнеса
12:33 / 09.08.2017
ОДЕССА, 09 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская область способствует развитию малого и среднего бизнеса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 9 августа, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, Одесская область одной из первых запустила программу компенсации процентов по кредитам для малого и среднего бизнеса. Благодаря этому бизнесмены Одесской области смогут получить из областного бюджета компенсацию по банковским кредитам в размере 10% от годовой процентной ставки.
Одно из приоритетных направлений — развитие санаторно-курортного бизнеса в регионе, поскольку благодаря особенностям экономико-географического расположения, благоприятным природно-климатическим условиям и наличию лечебно-курортных зон, туристическо-оздоровительная отрасль может стать мощным двигателем в дальнейшем развитии Одесской области.
«Областной совет всячески способствует туристическому развитию и ищет возможности для привлечения иностранных инвестиций, поскольку туризм и рекреация являются источниками для создания новых рабочих мест. Именно инвестиционная политика определяет устойчивое развитие экономики региона и формирует механизм привлечения внутренних и внешних инвестиций», — добавил председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский.
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