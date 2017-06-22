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Одесская область получила высокую оценку рейтинга инвестиционной эффективности
12:44 / 06.07.2017
ОДЕССА, 06 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесской области по итогам первого квартала присвоен рейтинг инвестиционной эффективности «ineВ», что соответствует уровню «высокий», и составляет 196 баллов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июля, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, украинское агентство «Евро-Рейтинг» обновило исследования инвестиционной эффективности областей Украины по итогам 1-го квартала 2017 года. Так, в Одесской области рейтинг — ineВ, что соответствует уровню «высокий» и составляет 196 баллов
В пресс-службе напомнили, что рейтинг позволяет определить инвестиционные перспективы всех регионов Украины и выделить из них наиболее благоприятные для бизнеса. С целью оценки инвестиционной эффективности исследована динамика показателей, характеризующих как инвестиционную активность в регионе, так и социально-экономический эффект от привлеченных средств. При формировании рейтинга были обработаны данные 22-х областей Украины, без учета Донецкой и Луганской.
СПРАВКА: По данным опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией, индекс инвестиционной привлекательности Украины достиг исторического максимума за последние шесть лет. Так, по состоянию на 2017 год, этот показатель достиг значения 3,15 баллов по 5-балльной шкале. При этом прошлогодний индекс составлял 2,88 и 2,85 балла. Последний раз отметка индекса пересекала границу в 3 балла лишь в конце 2011 года. Опрос был проведён среди руководителей 142 крупнейших международных и украинских компаний.
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