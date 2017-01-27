Программа льготных кредитов малому и среднему бизнесу запущена только в 14 районах Одесской области

15:07 / 12.06.2017

ОДЕССА, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Только в 14 районах Одесской области начала работать программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Департамента экономической политики и стратегического планирования ОГА Дмитрий Радулов рассказал сегодня, 12 июня, на аппаратном совещании.

По его словам, поскольку созданная ранее Программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса в Одесском регионе на 2015-2016 г.г., так и не заработала, чиновникам в спешном порядке пришлось создавать другую. Так появилась Региональная программа «Предпринимательство», рассчитанная на 2017-2020 г.г.

Пока она работает только в 14 районах области — в её рамках существует договорённость с государственными банками о предоставлении льготного кредитования.

Как заявил губернатор Максим Степанов, необходимо начать переговорный процесс и с коммерческими банками о предоставлении льготных кредитов бизнесменам.

«Но такая работа должна вестись только с теми банками, где наименьшая кредитная ставка», — отметил председатель облгосадминистрации.

На следующей неделе М. Степанов намерен встретиться с предпринимателями Одесского региона на расширенном заседании.