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VIII экспозиция «Агро-Логистика» представила в Одессе ключевых игроков зернового рынка
17:06 / 31.05.2017

ОДЕССА, 31 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках XVI Международной транспортной недели на Одесском морвокзале открылась VIII экспозиция «Агро-Логистика», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Центра Выставочных Технологий Наталья Балаян сообщила сегодня, 31 мая, на торжественном открытии Недели.

Экспозиция «Агро-Логистика» представила в Одессе ключевых игроков зернового рынка. Так, заинтересованные участники и посетители VIII выставки «Агро-Логистика» могут посетить стенды ведущих украинских портов и экспозиции операторов железных дорог, в частности ПАО «Укрзализныця», экспедиторских компаний, активно работающих в области перевалки зерновых грузов, производителей весового и дозирующего оборудования и др.

В рамках программы экспозиции также организован круглый стол «Актуальные вопросы автоматизации управления и учёта для предприятий морского и железнодорожного транспорта, элеваторов и зерновых терминалов».

Представитель Группы поддержки Украины по вопросам транспорта от ЕС Даниель Жак в своём выступлении на выставке заявил: «От имени посла Европейского Союза я приветствую данное событие. Транспортный сектор очень важен для установления партнёрских связей и развития экономики. Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС направлено на то, чтобы развивать, в том числе, и транспортный сектор. ЕС поддерживает Украину в развитии разных программ, в том числе и транспортной».

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Артём Филипенко
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