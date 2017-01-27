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Промрынок «7 километр» завершил подготовку к летнему сезону
11:56 / 27.05.2017

ОДЕССА, 27 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промтоварный рынок «Седьмой километр» завершает ежегодные работы по подготовке к летнему сезону, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 мая, в пресс-службе рынка.

По информации пресс-службы, на территории «7 километра» фактически окончена частичная замена и ремонт асфальтного полотна проезжей и пешеходной частей, обновлена разметка и покраска различных конструкций и строений рынка.

Все работы проводятся по завершении рабочего дня — после 16 часов, чтобы не препятствовать работе предпринимателей и навигации посетителей.

Также администрация предприятия продолжает реализацию программы озеленения — уже высажены деревья и кустарники на прилегающей к рынку территории. Обновлены зеленые насаждения и на самом рынке.

Работы по благоустройству Промтоварного рынка продолжается.

СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» («Седьмой километр») — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе.

До конца 2017 года, вне зависимости от праздников, рынок работает по обычному графику: с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, суббота и воскресенье — с 6:00 до 16:00. Пятница — выходной. Адрес: Одесская область, Овидиопольский район, пгт Авангард, ул. Базовая, 20.

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Артём Филипенко
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