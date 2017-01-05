«7 километр» стал лидером международного экономического рейтинга «Ліга Кращих»

15:39 / 05.01.2017

ОДЕССА, 05 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ООО «Промтоварный рынок» («Седьмой километр») стало лидером международного экономического рейтинга «Ліга Кращих» и получило звание «Предприятие года-2016», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 января, в пресс-службе промрынка.

По информации пресс-службы, ООО «Промтоварный рынок» к своему 27-летию получило статус «Предприятия года-2016» в международном экономическом рейтинге, который формируется по официальным данным Государственного комитета статистики Украины и European Standart Rating (Европейскому стандарту рейтинга). Лидеры определяются путем ранжирования экономических показателей и их динамики среди тысяч субъектов хозяйствования Украины. В «Лігу кращих» попадают предприятия-лидеры из различных отраслей, которые получают эксклюзивное право называться Лидерами в своем виде экономической деятельности.

Так, по официальным данным, «7 км» занял первое место по нескольким критериям в международном экономическом рейтинге «Ліга Кращих» и получил свидетельства прозрачной политики и стабильности работы.

В пресс-службе также напомнили, что в 2017 году 6 января (пятница), а также 7 января (Рождество) на «7-м километре» — выходные дни. В остальные дни рынок работает по обычному графику: понедельник-четверг — с 6:00 до 15:00, суббота-воскресенье — с 6:00 до 16:00 (пятница — выходной).

Совет учредителей и администрация ООО «Промтоварный рынок» поздравляют с Новым годом и Рождеством и желают, чтобы 2017 год принес всем здоровья, благополучия, мира, добра и достатка, любви и тепла, счастливых перемен и радости!

СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе, предоставляет услуги аренды, парковки, охраны. Адрес: Одесская область, Овидиопольский район, пгт Авангард, ул. Базовая, 20.