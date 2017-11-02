Торжества по случаю 26-й годовщины ВСУ прошли в Одесском порту

11:26 / 06.12.2017

ОДЕССА, 06 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Торжества по случаю 26-й годовщины Вооруженных Сил Украины и Дня волонтера прошли в Одесском порту, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 декабря, в пресс-службе администрации Одесского морского порта.

По информации пресс-службы, 5 декабря на причалах пассажирского комплекса Одесского порта состоялись торжества по случаю 26-й годовщины Вооруженных Сил Украины и Дня волонтера. В мероприятии приняли участие командование и личный состав подразделений Военно-морских Сил ВС Украины, представители органов власти, общественности, журналисты.

Поздравляя присутствующих с праздником, командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, в частности, отметил, что за последний год ВМС удалось развернуть новые подразделения, улучшить материальную и учебную базы, вместе с партнерами провести международные учения, продолжить строительство военно-морского городка под Одессой, и т.п.

«Корабли, катера надводных сил, самолеты морской авиации обеспечивают оперативный режим в Черноморской операционной зоне. Как результат — Украина защищена с приморского направления», — заявил он.

Очередным свидетельством наращивания морского оборонного потенциала государства вице-адмирал назвал пополнение корабельного состава ВМС четырьмя новопостроенными малыми артиллерийскими бронированными катерами.

На причале порта под звуки военного оркестра и аплодисменты представителей территориальных общин Вышгорода, Кременчуга, Лубен и Никополя, состоялась церемония присвоения катерам названий указанных городов.

Церемония завершилась выходом в открытое море отряда из шести катеров (четырех перечисленных, а также катеров «Аккерман» и «Бердянск») для участия в маневрах совместно с флагманом ВМСУ, фрегатом «Гетман Сагайдачный».

«Пополнение корабельного состава Военно-морских Сил — хорошая новость накануне праздника наших защитников. Вдвойне приятно, что катера построены на украинских предприятиях», — прокомментировал событие начальник администрации Одесского порта Игорь Ткачук.

«Уже второй год подряд одесские портовики принимают участие в восстановлении и наращивании боевого потенциала ВМС на базе судоремонтного подразделения ГП «ОМТП». Уверен, что наше сотрудничество будет крепнуть и расширяться», — добавил он.