Фрегат ВМС Франции FS Guеpratte зашел в Одесский порт

11:16 / 30.11.2017

ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 30 ноября, в Новую гавань Одесского порта зашел фрегат ВМС Франции FS Guеpratte, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 ноября, в пресс-службе администрации Одесского порта.

По информации пресс-службы, сегодня в Новую гавань порта зашел фрегат ВМС Франции FS Guеpratte (F 714).

Корабль завел в акваторию и пришвартовал к 15 причалу морского вокзала начальник лоцманской службы ПРДС «Одесса» филиала АМПУ «Дельта-лоцман» Юрий Илюшкин. Для выполнения буксировочно-швартовной операции привлекались буксиры портофлота ГП «ОМТП» — «Сфинкс» и «Кентавр».

Напомним, что вчера, 29 ноября, в Одесский порт также зашел ракетный эсминец ВМС США James E.Williams.

СПРАВКА: Легкий фрегат FS Guеpratte (F 714) является последним в серии из пяти кораблей класса La Fayette («Лафайет»), которые были построены с 1996 по 2001 годы для ВМС Франции.

Назначением кораблей данного класса является несение патрульной службы, обеспечение безопасности судоходства и участие в урегулировании кризисов за пределами Европы.

FS Guеpratte (F 714) обладает малой радиолокационной заметностью. Конструкции корпуса и надстроек корабля проектировались с использованием технологии «стелс». В составе вооружения 8 противокорабельных ракет Exocet MM40 block II и один зенитно-ракетный комплекс малой дальности Crotale CN2. Авиационная группа: 1 вертолёт Panther или NH90.

В 2009 году корабль принимал участие в операции Corymbe, направленной на обеспечение постоянного присутствия в Гвинейском заливе и у побережья Западной Африки.

Фрегат FS Guеpratte (F 714) является единственным фрегатом класса La Fayette, в экипаж которого входят 25 женщин.