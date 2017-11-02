ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл: «Як в Одеський області впроваджуються бюджетні програми?»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Представлен новый командующий войсками ОК «Південь»
11:44 / 16.11.2017

ОДЕССА, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе военнослужащим представлен новый командующий войсками оперативного командования «Південь» Сухопутных войск ВС Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 ноября, в пресс-службе Министерства обороны Украины.

По информации пресс-службы, в Одессе командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Попко представил личному составу оперативного командования «Південь» нового командующего — генерал-майора Олега Вишневского.

Ранее О. Вишневский занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками оперативного командования «Південь».

Генерал-лейтенант С. Попко также рассказал присутствующим на собрании военнослужащим об особенностях и новых требованиях верховного командования к дальнейшей организации работы и службы — как в местах постоянной дислокации, так и во время выполнения боевых задач на Востоке страны.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС

 
Loading...

Последние новости:
13:02 16.11.2017
Взята под арест основательница фирмы, подозреваемая в мошенничестве с недвижимостью на 4 миллиона гривен
11:56 16.11.2017
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 16 ноября
11:48 16.11.2017
Внеочередное заседание облсовета назначено на завтра (уточнённая)
10:37 16.11.2017
«Хищение средств на 2,5 миллиона под видом алиментов было совершено при предыдущем руководстве порта», — ГП «МТП «Южный»
09:54 16.11.2017
Военная прокуратура добилась возвращения Министерству обороны ещё 160 гектаров Тарутинского полигона


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.892