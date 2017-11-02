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Представлен новый командующий войсками ОК «Південь»
11:44 / 16.11.2017
ОДЕССА, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе военнослужащим представлен новый командующий войсками оперативного командования «Південь» Сухопутных войск ВС Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 16 ноября, в пресс-службе Министерства обороны Украины.
По информации пресс-службы, в Одессе командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Попко представил личному составу оперативного командования «Південь» нового командующего — генерал-майора Олега Вишневского.
Ранее О. Вишневский занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками оперативного командования «Південь».
Генерал-лейтенант С. Попко также рассказал присутствующим на собрании военнослужащим об особенностях и новых требованиях верховного командования к дальнейшей организации работы и службы — как в местах постоянной дислокации, так и во время выполнения боевых задач на Востоке страны.
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Сергей Гриневецкий
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