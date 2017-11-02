Одесса > Новости > Вооруженные силы Представлен новый командующий войсками ОК «Південь» 11:44 / 16.11.2017 ОДЕССА, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе военнослужащим представлен новый командующий войсками оперативного командования «Південь» Сухопутных войск ВС Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 16 ноября, в пресс-службе Министерства обороны Украины. По информации пресс-службы, в Одессе командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Попко представил личному составу оперативного командования «Південь» нового командующего — генерал-майора Олега Вишневского. Ранее О. Вишневский занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками оперативного командования «Південь». Генерал-лейтенант С. Попко также рассказал присутствующим на собрании военнослужащим об особенностях и новых требованиях верховного командования к дальнейшей организации работы и службы — как в местах постоянной дислокации, так и во время выполнения боевых задач на Востоке страны. версия для печати