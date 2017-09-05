Первая группа юношей из Одесской области отправилась сегодня на срочную службу в рамках осеннего призыва-2017

17:44 / 10.10.2017

ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках осеннего призыва-2017 на Одесском областном сборном пункте состоялся традиционный торжественный митинг по случаю отправки юношей на срочную военную службу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 10 октября, в пресс-службе ОГА.

По информации пресс-службы, во время торжественного митинга по случаю отправки в воинские части 59 призывников из Одесской области с началом службы в рядах Вооруженных Сил Украины юношей поздравили первый заместитель председателя ОГА Александр Терещук, военный комиссар Юрий Беляков, ветераны войны, воины АТО, родители и родные.

«Сегодня важнейший день для всех вас. День, когда вы становитесь в ряды защитников нашей Родины, Украинской Армии! 5-7 лет назад у нас было государство, но не было армии. Сейчас у нас есть армия, способная защитить границы Украины. Сильная армия — это сильное государство. Спасибо за понимание того, что страну необходимо защищать!», — отметил А. Терещук в своей речи.