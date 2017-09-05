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Первая группа юношей из Одесской области отправилась сегодня на срочную службу в рамках осеннего призыва-2017
17:44 / 10.10.2017
ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках осеннего призыва-2017 на Одесском областном сборном пункте состоялся традиционный торжественный митинг по случаю отправки юношей на срочную военную службу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 10 октября, в пресс-службе ОГА.
По информации пресс-службы, во время торжественного митинга по случаю отправки в воинские части 59 призывников из Одесской области с началом службы в рядах Вооруженных Сил Украины юношей поздравили первый заместитель председателя ОГА Александр Терещук, военный комиссар Юрий Беляков, ветераны войны, воины АТО, родители и родные.
«Сегодня важнейший день для всех вас. День, когда вы становитесь в ряды защитников нашей Родины, Украинской Армии! 5-7 лет назад у нас было государство, но не было армии. Сейчас у нас есть армия, способная защитить границы Украины. Сильная армия — это сильное государство. Спасибо за понимание того, что страну необходимо защищать!», — отметил А. Терещук в своей речи.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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