Учения морпехов проходят в Одесском порту

14:27 / 13.09.2017

ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 13 сентября, в рамках стратегических командно-штабных учений «Непоколебимая стойкость 2017», подразделение морской пехоты заняло позиции на территории Одесского морского порта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 сентября, в пресс-службе администрации Одесского морского порта.

По информации командования Военно-морских сил Украины, целью проходящего мероприятия является отработка учебной задачи по взятию под охрану, а также контроль и удержание важнейших инфраструктурных объектов.

Координация действий с военными со стороны порта возложена на руководство отряда охраны морского порта (ООМП).

Как сообщил начальник ООМП Василий Билык, в ходе учения были отработаны вопросы взаимодействия с подразделением, предназначенным для усиления охраны порта; сотрудники отряда обеспечили безопасность движения техники по территории порта к занимаемым позициям.