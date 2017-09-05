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Учения морпехов проходят в Одесском порту
14:27 / 13.09.2017
ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 13 сентября, в рамках стратегических командно-штабных учений «Непоколебимая стойкость 2017», подразделение морской пехоты заняло позиции на территории Одесского морского порта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 сентября, в пресс-службе администрации Одесского морского порта.
По информации командования Военно-морских сил Украины, целью проходящего мероприятия является отработка учебной задачи по взятию под охрану, а также контроль и удержание важнейших инфраструктурных объектов.
Координация действий с военными со стороны порта возложена на руководство отряда охраны морского порта (ООМП).
Как сообщил начальник ООМП Василий Билык, в ходе учения были отработаны вопросы взаимодействия с подразделением, предназначенным для усиления охраны порта; сотрудники отряда обеспечили безопасность движения техники по территории порта к занимаемым позициям.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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