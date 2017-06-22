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День высокомобильных десантных войск прошёл в Одессе
15:46 / 02.08.2017
ОДЕССА, 2 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе отпраздновали День высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 2 августа, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, 2 августа на Одесском ипподроме состоялась торжественная церемония награждения по случаю двадцать пятой годовщины высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины. Почетные грамоты от облгосадминистрации получили участники АТО и ветераны Вооруженных сил Украины. Также к празднику подготовили концерт и яркое парашютная шоу. Военных поздравил первый заместитель председателя ОГА Александр Терещук.
«Сегодня трудное время, идет война. На передовой высокомобильные войска стоят одни из первых. Они ведут борьбу с врагом, чтобы сохранить суверинитет Украины. Мы благодарны вам за ту службу, которую вы оказываете нашему государству», — подчеркнул Александр Терещук.
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